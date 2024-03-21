ΠΟΥ: Μόνο οι περισσότερες χερσαίες διελεύσεις στη Γάζα μπορούν να αποτρέψουν τον λιμό

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα ότι μόνο η επέκταση των χερσαίων διελεύσεων στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποτροπή του λιμού στον πυκνοκατοικημένο και υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα.

«Οι πρόσφατες προσπάθειες παράδοσης τροφίμων δια αέρος και δια θαλάσσης είναι ευπρόσδεκτες, αλλά μόνο η επέκταση των χερσαίων διελεύσεων θα επιτρέψει τις παραδόσεις μεγάλης κλίμακας για την αποτροπή του λιμού», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

