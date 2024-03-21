Προκλητικές δηλώσεις για την Κύπρο, μέρος της οποίας τελεί υπό την κατοχή της Τουρκίας, πραγματοποίησε ο υποψηφίος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης, Μουράτ Κουρούμ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανόλης Κωστίδης, ο Τούρκος υποψήφιος δήμαρχος δήλωσε ότι «αν υπάρχει ελληνικό κράτος στα νότια της Κύπρου, υπάρχει ένα τουρκικό κράτος στο βορρά. Υπάρχει η ''ΤΔΒΚ''. αυτό δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Η Κύπρος είναι η εθνική μας υπόθεση».

Και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να δοξάζουμε την εθνική μας υπόθεση με τα ιστορικά βήματα που κάνουμε μαζί, συμπεριλαμβανομένου το ανοίγμα της Αμμοχώστου.

Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, παρά τα άδικα και παράνομα εμπάργκο, θα κάνουμε την Κύπρο το μαργαριτάρι και ''κόρη του ματιού'' της Ανατολικής Μεσογείου και θα την κάνουμε ένα εντελώς διαφορετικό πόλο έλξης».

Δείτε τις δηλώσεις του Τούρκου υποψηφίου:

Πηγή: skai.gr

