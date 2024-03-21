Η Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα ότι επεξεργάζεται «επί του παρόντος» ένα σχέδιο ψηφίσματος του ΟΗΕ που ζητεί «άμεση εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν για πρώτη φορά ένα παρόμοιο σχέδιο.

«Θεωρούμε ότι είναι η ώρα να λάβουμε νέες πρωτοβουλίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για μια σύγκρουση που συνεχίζεται», υπογράμμισε σήμερα ο Κριστόφ Λεμουάν, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Έπειτα από πέντε και πλέον μήνες σύγκρουσης, η διεθνής κοινότητα εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας εκεχειρίας απέναντι στην ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, όπου σχεδόν 32.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τη Χαμάς, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς οι οποίοι διεξάγονται μετά τις αιματηρές επιθέσεις του ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

«Η Γαλλία, σε αυτό το πλαίσιο, αναλαμβάνει τις ευθύνες της και επεξεργάζεται επί του παρόντος ένα σχέδιο απόφασης», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Στεφάν Σεζουρνέ συζήτησε χθες, Τετάρτη, με τους ομολόγους του από την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη «για να διερευνήσουν τους τρόπους για ένα ψήφισμα που ζητεί κυρίως άμεση εκεχειρία».

Ο αξιωματούχος δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσει πότε θα μπορούσε να κατατεθεί αυτό το σχέδιο αλλά, κατά τη γνώμη του, αυτό «θα μπορούσε να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ασφαλείας» σε αντίθεση με τα σχέδια ψηφισμάτων που είχε καταθέσει παλαιότερα η Γαλλία.

Ο Στεφάν Σεζουρνέ συνάντησε επίσης τη Δευτέρα τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή της Σλοβενίας και της Μάλτας, δήλωσε ο Κριστόφ Λεμουάν.

Όταν ρωτήθηκε για τον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι κατέθεσαν σχέδιο ψηφίσματος ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητεί επίσης «άμεση εκεχειρία» και την απελευθέρωση των ομήρων, ο εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι αρκετά ψηφίσματα μπορούν να κατατεθούν.

Επιπλέον, απέρριψε κάθε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών. «Προφανώς, συντονιζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή της κρίσης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι «σημαντικός εταίρος» με έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Και επομένως, υπάρχει πράγματι διάλογος με τις ΗΠΑ και υπάρχει από την αρχή της κρίσης», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

