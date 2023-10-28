Φιντάν: «Πολιτικό κόμμα η Χαμάς που ανήκει στο κρατικό σύστημα»

Ως «πολιτικό κόμμα» χαρακτήρισε τη Χαμάς ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Δανό υπουργό Εξωτερικών, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία μας για την τρομοκρατία. Άλλες χώρες δεν αναγνωρίζουν το YPG και τη FETO ως τρομοκρατικές οργανώσεις, τις οποίες αντίθετα εμείς αναγνωρίζουμε ως τρομοκρατικές οργανώσεις» αναφέρε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε:

«Με τον ίδιο τρόπο, τους έχουμε πει, δεν αναγνωρίζουμε [ως τρομοκρατική οργάνωση] τη Χαμάς, η οποία είναι μέρος του Παλαιστινιακού Κράτους, ένα πολιτικό κόμμα που ανήκει στο κρατικό σύστημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τη δολοφονία αμάχων. Αντίθετα, την καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή» κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

