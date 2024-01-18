Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Βέσελε στην περιφέρεια του Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε την Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το Reuters.



Το ρωσικό υπουργείο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον οικισμό. Είπε μόνο ότι το χωριό είχε καταληφθεί «χάρη στις ενεργές προσπάθειες των μονάδων που αποτελούν μέρος της νότιας στρατιωτικής ομάδας της Ρωσίας». Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον ισχυρισμό της Μόσχας στο πεδίο της μάχης.

Πηγή: skai.gr

Ένα χωριό με το ίδιο όνομα, με πληθυσμό περίπου 100 κατοίκων, βρίσκεται 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικάπου ελέγχεται από τη Ρωσία, σε μια περιοχή όπου σημειώθηκαν σκληρές μάχες μεταξύ των δύο πλευρών.

