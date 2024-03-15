Σε μια προσπάθεια γεφύρωσης των γαλλογερμανικών διαφορών στο Ουκρανικό, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συναντάται σήμερα Παρασκευή στο Βερολίνο με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του λεγόμενου Τριγώνου της Βαϊμάρης σε επίπεδο κορυφής από τον περασμένο Ιούνιο.

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει στο πρωτοσέλιδο με τίτλο «Να μην αφεθεί η Ευρώπη στα χέρια άλλων»: «Έχει ξοφλήσει η "γαλλογερμανική ατμομηχανή"; Ίσως ο όρος να περιγράφει κάτι που δεν ισχύει πια. Γερμανία και Γαλλία δεν μπορούν πλέον να κατευθύνουν από κοινού την ταχύτατα διευρυνόμενη ΕΕ επειδή σε όλους σχεδόν τους τομείς οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά.



Πρόκειται για μια κατά βάση θετική εξέλιξη, διότι συνάδει με την ευρωπαϊκή ιδέα. Η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η αποτροπή της Ρωσίας. Γι' αυτό το λόγο Γερμανία και Γαλλία πρέπει να τα ξαναβρούν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Διαφορετικά η Ευρώπη θα βιώσει και πάλι ξένες δυνάμεις να διαφεντεύουν τη μοίρα της γηραιάς ηπείρου».

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

