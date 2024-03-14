Επανέρχεται ο Μακρόν: Θα λάβουμε τις αποφάσεις που επιβάλλονται ώστε η Ρωσία να μην κερδίσει ποτέ

"Αν η κατάσταση επιδεινωθεί" στην Ουκρανία, "πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε τις αποφάσεις που επιβάλλονται ώστε η Ρωσία να μην κερδίσει ποτέ", δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στα τηλεοπτικά δίκτυα France 2 και TF1.

Η "ασφάλεια" των Γάλλων προϋποθέτει την "ήττα της Ρωσίας" στην Ουκρανία, δήλωσε, εκτιμώντας ότι αυτοί που βάζουν "όρια" στην υποστήριξη της Ουκρανίας "επιλέγουν την ήττα".

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι "υπαρξιακός για την Ευρώπη μας και για τη Γαλλία", τόνισε ο Μακρόν. "Αν η Ρωσία κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, η αξιοπιστία της Ευρώπης θα μειωθεί στο μηδέν" και "δεν θα έχουμε πλέον ασφάλεια", υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος Μακρόν, του οποίου οι δηλώσεις στα τέλη Φεβρουαρίου για την ενδεχόμενη αποστολή δυτικών στρατιωτών στην Ουκρανία προκάλεσαν θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη Γαλλία και στο εξωτερικό, δήλωσε ωστόσο ότι "δεν θα διεξάγουμε ποτέ επίθεση, δεν θα πάρουμε ποτέ την πρωτοβουλία".

Όμως "απέναντι στην κλιμάκωση" της Μόσχας, "πρέπει να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

