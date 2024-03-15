Λογαριασμός
Τουρκία: Τουλάχιστον 21 μετανάστες πνίγηκαν στο ναυάγιο στα Δαρδανέλλια - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων (βίντεο)

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι επέζησαν του ναυαγίου

Τουλάχιστον 21 μετανάστες, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, οι οποίοι επέβαιναν σε φουσκωτό σκάφος, πνίγηκαν σήμερα στα ανοικτά των ακτών της βορειοδυτικής Τουρκίας.

«Ανακαλύφθηκαν οι σοροί 21 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων αυτά πέντε παιδιών», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας του Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια). Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 16 νεκρους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι επέζησαν του ναυαγίου.

Από το γραφείο του κυβερνήτη διευκρινίσθηκε ότι «το σκάφος μετέφερε παράτυπους μετανάστες» και ναυάγησε ανοικτά της Ίμβρου.

Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής εστάλησαν επιτόπου για να προσπαθήσουν να διασώσουν ναυαγούς ενώ ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροπλάνο υπερίπτανται της περιοχής, διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές.

Η εθνικότητα των μεταναστών δεν διευκρινίσθηκε.

Ο κυβερνήτης του Τσανάκκαλε δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu πως το ναυάγιο σημειώθηκε τη νύκτα.

Πολλά ασθενοφόρα εστάλησαν στο λιμάνι Καμπάτεπε για να παραλάβουν διασωθέντες, σύμφωνα με το Anadolu.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

