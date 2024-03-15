Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Έναν άγνωστο μέχρι τώρα αστυνομικό φάκελο με στοιχεία για την υπόθεση του Τζακ του Αντεροβγάλτη που παρέμενε «θαμμένος» μεταξύ οικογενειακών κειμηλίων εντόπισε ο δισέγγονος του επιθεωρητή που είχε αναλάβει την υπόθεση.

Η απρόσμενη ανακάλυψη 136 χρόνια μετά έχει κινήσει το ενδιαφέρον συλλεκτών, με αποτέλεσμα ο φάκελος να δημοπρατείται στο Έξετερ της ΝΔ Αγγλίας στις 22 Μαρτίου.

Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης έχει οριστεί στις 10.000 λίρες.

Ο φάκελος είχε δημιουργηθεί από τον επιθεωρητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Τζόσεφ Χένρι Χέλσον, που υπηρετούσε στο σώμα όταν ο διαβόητος δολοφόνος σκότωσε πέντε γυναίκες στο Γουάιτσαπελ του ανατολικού Λονδίνου το 1888.

Είχε αναλάβει τη διαλεύκανση της πρώτης δολοφονίας, της ιερόδουλης Μαίρη Αν Νίκολς, η οποία είχε βρεθεί με κομμένο λαιμό και άλλα τραύματα στο σώμα της τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 1888.

Ο επιθεωρητής Χέλσον συμμετείχε επίσης στις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του δεύτερου θύματος, της Άννι Τσάπμαν, οκτώ ημέρες μετά.

Ο φάκελος περιλαμβάνει το μοναδικό αντίγραφο της καρτ-ποστάλ που φέρεται να είχε στείλει στη Μητροπολιτική Αστυνομία ο ίδιος ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης θέλοντας να χλευάσει τις έρευνες. Η αυθεντική κάρτα έχει χαθεί.

Περιέχεται επίσης το χειρόγραφο σημείωμα που είχε στείλει στην αστυνομία ο δολοφόνος, με την προσφώνηση «Αγαπητό αφεντικό» και με το όνομα «Τζακ ο Αντεροβγάλτης» στην υπογραφή. Ήταν η πρώτη φορά που είχε χρησιμοποιηθεί το διάσημο πλέον όνομα. Το αυθεντικό σημείωμα βρίσκεται στα βρετανικά Εθνικά Αρχεία και υπάρχουν μόνο λίγα αντίγραφα.

Στη δημοπρασία θα πωληθούν επίσης δύο φωτογραφίες του πρώτου υπόπτου για τις δολοφονίες Μάικλ Όστρογκ, ενός Ρώσου μετανάστη, καθώς και φωτογραφία της Νίκολς στο νεκροτομείο.

