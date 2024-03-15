Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αγνοεί τις έντονες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, ακόμα και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς την Παρασκευή ενέκρινε τη στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Ράφα της νότιας Γάζας. Την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το γραφείο του μετά από συνεδρίαση του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου.

«Οι IDF είναι προετοιμασμένοι για την επιχείρηση και για την εκκένωση του [αμάχου] πληθυσμού» αναφέρεται.

Η απόφαση έρχεται παρά τις εκτεταμένες προειδοποιήσεις από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Αιγύπτου, να μην εισέλθουν στη Ράφα, όπου έχουν βρει καταφύγιο περίπου 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Η δήλωση αναφέρει επίσης ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία εκεχειρίας στο Κατάρ «όταν το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συζητήσει τη θέση του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε και την τελευταία πρόταση της Χαμάς για απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και εκεχειρία, λέγοντας ότι τα αιτήματά της «εξακολουθούν να είναι παράλογα». Αλλά πρόσθεσε ότι θα στείλει Ισραηλινούς αντιπροσώπους στο Κατάρ για να συνεχίσουν τις προσπάθειες εκεχειρίας.

Πηγή: skai.gr

