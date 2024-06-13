Τη Μαργαρίτα Αλεξιάδη, τη Βασιλική Πολύζου δηλαδή από τις Ψυχοκόρες, φιλοξένησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου χθες το βράδυ στο The 2night Show.

Και δεν έκρυψε λεπτό πόσο εντυπωσιάστηκε από την όμορφη παρουσία της.

«Εσύ είσαι εκείνη που βρίσκεται σε ένα χωριό της Ιταλίας, που θα ξυπνούσε το πρωί και θα πήγαινε βόλτα στην αγορά και θα ήταν ερωτευμένο όλο το χωριό μαζί της. Θα τρελαίνονταν όλοι, αλλά όχι με την πονηρή σκέψη» της είπε ενθουσιασμένος και συνέχισε: «Με τη γλυκιά, την αγαθή, την όμορφη κι αυτή που έχουμε ανάγκη. Βλέπω τα ματάκια σου, τη μυτούλα σου, τα χειλάκια σου κι είναι όλα φτιαγμένα με ωραίο, γλυκό κι ερωτικό τρόπο όχι πονηρό. Με εσένα το μυαλό πηγαίνει: αχ μακάρι να με ερωτευτεί»

Και δεν σταμάτησε εκεί. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος που το συνέχισε εκδηλώνοντας τον θαυμασμό του που έφερε λίγο σε αμήχανη θέση τη νεαρή ηθοποιό.

«Αυτό το γέλιο σου! Παρακαλώ τον επόμενο σκηνοθέτη που θα πάρει στα χέρια του τη Μαργαρίτα, σας παρακαλώ πολύ όποιος κι αν είστε, κάντε τη να γελά. Κάνει τα μάτια της έτσι, κάνει λακάκια. Ή ακόμα κι αν είναι δραματικός ο ρόλος της να είναι πολλές φορές χαρούμενη και να γελά. Έχουμε ανάγκη να γελάμε λίγο και να βλέπουμε αυτό χαμόγελο. Είναι μία κούκλα»

Στην υπόλοιπη συνέντευξη η Μαργαρίτα Αλεξιάδη μίλησε για την καταγωγή της από την όμορφη Ηρακλειά, την εμπειρία της στη σειρά αλλά και τον ρόλο που της είχε δοθεί αρχικά και εν τέλει πήρε η Ασημένια Βουλιώτη.

«Ήθελα να γίνω ηθοποιός αλλά δεν το έλεγα στους δικούς του, το θεωρούσα πολύ προσωπικό», είπε αρχικά και συνέχισε αποκαλύπτοντας πως οι δικοί της άνθρωποι δυσκολεύονται να δουν τη σειρά με αυτά που περνάει: «Οι γονείς μου όταν με βλέπουν με κοιτάνε και μου λένε: Είδαμε Ψυχοκόρες. Παναγιά μου πώς τα κάνετε αυτά τα πράγματα;”. Δυσκολεύονται να το δουν! Ο πατέρας μου δεν μπορεί με τίποτα, στεναχωριέται πάρα πολύ.

Η ζωή μου με τις Ψυχοκόρες άλλαξε με τον αστείο τρόπο. Μπορεί να σε πετύχει κάποιος στο δρόμο και να σου πει τον πόνο του ή να σου πει: γιατί το έκανες αυτό;. Έτυχε να γνωρίσω κάποιους ανθρώπους που μοιράστηκαν ιστορίες μαζί μου. Ή μου έχουν πει ότι η μαμά μου ήταν ψυχοκόρη και δυσκολευόταν να δει τη σειρά».

Ενώ αποκάλυψε πως αρχικά το casting της είχε δώσει τον ρόλο της Δεσποινιώς:

«Ήταν να πάρω τον ρόλο της Δεσποινιώς στην πολλή αρχή. Δεν μπορώ να φανταστώ ούτε τον δικό μου ρόλο στην Ασημένια, ούτε τον δικό της σε εμένα. Τη Βασιλική δεν την αλλάζω», αποκάλυψε κλείνοντας η Μαργαρίτα Αλεξιάδη.

