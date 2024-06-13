Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή που προκλήθηκε στο εργοστάσιο της PAL στην Κάτω Κηφισιά, από την πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επιχείρηση έπειτα από έκρηξη στη μονάδα παραγωγής.

Η πυρκαγιά που έκαιγε για περίπου τρεις ώρες είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα τοξικές ουσίες και επικίνδυνες χημικές ενώνεις με μακροχρόνιες συνέπειες τόσο για τους κατοίκους της περιοχής, όσο και για τους εργαζόμενους στο συγκεκριμένο εργοστάσιο αλλά και σε διπλανές βιοτεχνίες.

Από την πυρκαγιά το θερμικό φορτίο ήταν τόσο μεγάλο που οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το εργοστάσιο. Επιπλέον, από τις εκρήξεις και τις φλόγες δημιουργήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις χωρίς ωστόσο να επεκταθεί η πυρκαγιά.

Η πρόσοψη και γραφεία παρακείμενης εταιρείας που έχει υποστεί καταστροφές

Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έκρηξη που προκάλεσε τη φωτιά που ακολούθησε σημειώθηκε από τη φόρτιση μιας μπαταρίας αυτοκινήτου, η οποία θα ερευνηθεί από πραγματογνώμονα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

