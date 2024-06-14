Παναθηναϊκός: Τι κάνει το Τριφύλλι σε Game 5 τελικών για το πρωτάθλημα

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι για πέμπτη φορά μέσα σε διάστημα 9 ημερών. Οι Πειραιώτες έφτασαν μια… αγκαλιά από τον τίτλο του πρωταθλήματος αφού είχαν προηγηθεί με 2-0 στη σειρά.

Ωστόσο ο Επτάστερος αποδείχθηκε… εφτάψυχος και μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ για το Game 3 άλωσε και το ΣΕΦ κόντρα σε όλους και σε όλα.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.