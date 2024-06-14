Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Τι κάνει το Τριφύλλι σε Game 5 τελικών για το πρωτάθλημα

Οι «πράσινοι» έχουν την προϊστορία με το μέρος τους αναφορικά με τους πέμπτους τελικούς που κρίνουν το πρωτάθλημα

παο

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έρχονται αντιμέτωποι για πέμπτη φορά μέσα σε διάστημα 9 ημερών. Οι Πειραιώτες έφτασαν μια… αγκαλιά από τον τίτλο του πρωταθλήματος αφού είχαν προηγηθεί με 2-0 στη σειρά.

Ωστόσο ο Επτάστερος αποδείχθηκε… εφτάψυχος και μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ για το Game 3 άλωσε και το ΣΕΦ κόντρα σε όλους και σε όλα. 

