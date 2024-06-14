Με «βιτρίνα» τρεις επιχειρήσεις που παρείχαν δήθεν υπηρεσίες χαλάρωσης και σωματικής ευεξίας, πολυμελές κύκλωμα μαστροπών εξέδιδε γυναίκες που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Το ίδιο κύκλωμα φαίνεται πως εμπλέκεται επιπλέον σε δανεισμούς με τοκογλυφικούς όρους, ενώ οι διωκτικές αρχές έχουν στοιχεία στη διάθεσή τους που καταδεικνύουν ότι τα μέλη του σχεδίαζαν απάτες με εικονικά τροχαία ατυχήματα για να εξαπατήσουν ασφαλιστικές εταιρείες.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε και η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ύστερα από πολύμηνες αστυνομικές έρευνες, που κορυφώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν επτά μέλη του κυκλώματος (όλοι ημεδαποί, ηλικίας 26 έως 54 ετών), εκ των οποίων τον 43χρονο φερόμενο ως «εγκέφαλο».

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και τρεις γυναίκες.

Μαστροπεία, τοκογλυφικοί δανεισμοί και εικονικά τροχαία

Το κύκλωμα δρούσε από τα μέσα του περασμένου έτους με τις υποτιθέμενες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών «μασάζ» να λειτουργούν στη Βόρεια Ελλάδα- δύο στη Θεσσαλονίκη (κέντρο πόλης και Εύοσμο) και μία στις Σέρρες.

Τα κατηγορούμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υποχρέωναν τις γυναίκες - θύματα να πραγματοποιούν συνεχόμενα ερωτικά ραντεβού, επ' αμοιβή, με πελάτες, άλλοτε με χρήση βίας κι άλλοτε με απειλή χρήσης βίας.

Επιπλέον, το ίδιο κύκλωμα δάνειζε διάφορα χρηματικά ποσά σε τρίτους που είχαν ανάγκη από μετρητά, με όρους όμως που υπερβαίνουν το κατά τον νόμο θεμιτό ποσοστό τόκου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Επίσης σχεδίαζαν την εμπλοκή πολυτελών ή μη αυτοκινήτων σε εικονικά τροχαία ατυχήματα, με σκοπό την εξαπάτηση ασφαλιστικών εταιριών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, αγόραζαν τα οχήματα από χώρες του εξωτερικού, με χρήματα που αποκόμιζαν παράνομα από τις προαναφερόμενες εγκληματικές δραστηριότητές τους και τα χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους και στην τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 13 Ι.Χ. αυτοκίνητα, μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, το χρηματικό ποσό των 8.487 ευρώ και πέντε χρυσές λίρες, πλήθος εγγράφων ιδιόχειρων σημειώσεων με ραντεβού, ονόματα γυναικών (θυμάτων) και χρηματικά ποσά, ένα πιστόλι με ενσωματωμένο εξάρτημα λέιζερ, τέσσερις γεμιστήρες με φυσίγγια, δύο καταγραφικά και κάμερες κλειστού κυκλώματος καμερών καταγραφής χώρου, πλήθος εγγράφων εκτελωνισμού οχημάτων, τραπεζικών καταθέσεων και αναλήψεων, πέντε πολυτελή ρολόγια χειρός και μικροποσότητα κάνναβης.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εμπορίας ανθρώπων, της μαστροπείας, της απάτης, των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα και της παράβασης των Νόμων περί όπλων και ναρκωτικών (κάποια κατά περίπτωση). Οδηγούνται στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, που θα τους παραπέμψει να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή.

