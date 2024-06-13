Σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος Κορυφής των G7 στην Απουλία της Ιταλίας, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται επιπλέον οικονομική βοήθεια που θα χορηγήσει η Δύση στην Ουκρανία.

«Η ομάδα χωρών του G7 δεν είναι οχυρό, το οποίο κάποιος πρέπει να υπερασπισθεί, αλλά μια σειρά αξιών που προσφέρουμε στον κόσμο, για να πετύχουμε κοινή ανάπτυξη», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά την έναρξη των εργασιών της συνόδου κορυφής των επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη. «Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά, αλλά είμαι βέβαιη ότι τις δυο αυτές ημέρες θα καταφέρουμε να προωθήσουμε έναν διάλογο που θα μπορέσει να μας προσφέρει ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα», πρόσθεσε η Μελόνι.

Στη Σύνοδο εκτός από την Τζόρτζια Μελόνι συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ενώ από χθες το βράδυ έχει προσγειωθεί στην ιταλική πόλη και το αεροσκάφος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι διαπραγματευτές της G7 κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για δάνειο συνολικού ύψους 50 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία, το οποίο αντλείται από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που είναι παγωμένα σε δυτικές χώρες, δήλωσαν δύο άτομα που συμμετέχουν στις συνομιλίες.

«Υπάρχει μια αρχική συμφωνία προπαρασκευαστικού τύπου, αλλά φυσικά χρειάζεται επίσημη έγκριση από τους ηγέτες της G7», δήλωσε αξιωματούχος στους Financial Times, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί. «Δεν περιμένω από κανέναν ηγέτη να την εμποδίσει», όπως είπε.

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας θα πρέπει να ολοκληρωθούν μετά το πέρας της Συνόδου, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσει κάποιο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του deal, δήλωσε αξιωματούχος του Ελυζέ.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματούχο, οι περισσότεροι πόροι θα χορηγηθούν σε μορφή δανείου από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με την υποστήριξη από έκτακτα έσοδα συνολικού ύψους $300 δισ. σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ΗΕ.

«Πολύ καλή πρόοδος στις συνομιλίες για τη χρήση των "παγωμένων" ρωσικών asset», σύμφωνα με τον Τζ. Σάλιβαν

«Πολύ καλή πρόοδος» έχει σημειωθεί στις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες της G7 «ελπίζουν» να καταλήξουν σε συμφωνία ήδη από σήμερα.

«Έχει σημειωθεί πολύ καλή πρόοδος στις συζητήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία», επεσήμανε ο Σάλιβαν, ο οποίος συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Ιταλία.

«Ελπίζουμε ότι εδώ, στη συνάντηση των ηγετών σήμερα, θα παρουσιάσουμε ένα κοινό όραμα», τόνισε ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν την έναρξη της συνόδου κορυφής.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Σάλιβαν, οι ηγέτες της Ομάδας των 7 συμφωνούν περισσότερο από ποτέ σε βασικά ζητήματα, περιλαμβανομένης της υπερβάλλουσας βιομηχανικής δυναμικότητας της Κίνας.

Τα έσοδα από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι ανέρχονται μεταξύ 3 και 5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Η ΕΕ έχει ήδη συμφωνήσει να παρέχει στην Ουκρανία τα κέρδη δύο φορές το χρόνο, αλλά οι ΗΠΑ παροτρύνουν τους συμμάχους της G7 να βρουν τρόπους να προκαταβάλουν την υποστήριξη προκειμένου να παράσχουν στο Κίεβο πιο άμεση υποστήριξη.

Παράλληλα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ σημείωσε ότι το Ισραήλ στηρίζει την πρόταση εκεχειρίας την οποία παρουσίασε στις 31 Μαΐου ο Μπάιντεν, εξηγώντας ότι στόχος τώρα είναι να γεφυρωθούν οι διαφωνίες με τη Χαμάς ώστε να υπάρξει σύντομα συμφωνία.

Ο Σάλιβαν δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη Χαμάς να δεχθεί την πρόταση και να αποφύγει να περιέλθουν σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις.

