«O Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε τελικά να ανακοινώσει σήμερα τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, μετά την ηχηρή αποδοκιμασία στις κάλπες», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

«Είναι πασιφανές ότι ετοιμάζεται να κάνει επιλογές δεξιάς ανακύκλωσης, με μια (ακόμα πιο) δεξιά στροφή στις επιλογές για τα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια», σημειώνει σχολιάζοντας ότι «όσο και να αλλάξει «βιτρίνα» όμως το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο».

«Αυτό που χρειάζεται αλλαγή είναι η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης κι όχι τα πρόσωπα που θα συνεχίσουν τις ίδιες αντικοινωνικές πολιτικές.Οι συμπολίτες μας στο προοδευτικό κέντρο ας τους κρίνουν ανάλογα. Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν απολογούμαστε για προοδευτικές πολιτικές», αναφέρει και καταλήγει με υστερόγραφο:

«Ο κ. Μητσοτάκης θα «τιμωρήσει» τους αλαζόνες υπουργούς του κι εκείνους που κοροϊδεύανε τον κόσμο; Δύσκολο, γιατί θα πρέπει πρώτα να κοιταχτεί στον καθρέφτη…».

