Έντονο παρασκήνιο και διεργασίες σε Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη

Κάθε ημέρα είναι και πιο δύσκολη για τους παροικούντες στην Κουμουνδούρου και στη Χαριλάου Τρικούπη. Οι εκλογικοί «μετασεισμοί» είναι πολλαπλοί και αγγίζουν με διαφορετικό τρόπο τις ηγεσίες. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα δείχνει να το έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του πλέον είναι ευθεία με βουλευτές – στελέχη να είναι έτοιμα να συγκρουστούν μαζί του για το αποτέλεσμα της Κυριακής που πέρασε.

Εκτιμάται πως ο πρόεδρος του κόμματος έχει την πλειοψηφία τόσο στην Κεντρική Επιτροπή όσο και στην κοινοβουλευτική ομάδα, ωστόσο η σύγκρουση θα είναι σκληρή. Η μικρή άνοδος του ποσοστού σε συνδυασμό με τη απώλεια της δεύτερης θέσης μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε και τα «όργανα» ξεκίνησαν πριν καν συνεδριάσουν.

Ήδη μαζεύονται υπογραφές προκειμένου το αίτημα για εκλογή προέδρου πριν από το 2024 να λάβει υπόσταση με τη Χαριλάου Τρικούπη να ζητεί σεβασμό του καταστατικού προκειμένου να μην «καταπιεί» το κόμμα η εσωστρέφεια. Για «επισπεύδουσες και συντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις από εκείνους που δήθεν ομνύουν στις θεσμικές λειτουργίες των οργάνων», έκαναν λόγο κύκλοι του ΠΑΣΟΚ τη στιγμή που Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Νίκος Παπανδρέου, Παύλος Γερουλάνος, Απόστολος Πάνας, Νάντια Γιαννακοπούλου είναι μεταξύ των βουλευτών που ζητούν να τρέξουν οι εσωκομματικές εξελίξεις.

Πρώτο κρίσιμο crash test για το ΠΑΣΟΚ θα είναι η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου πιθανότατα την άλλη Τετάρτη με την ηγετική ομάδα να επιχειρεί να κερδίσει λίγο χρόνο, καθώς οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να αιφνιδίασαν τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του. Το παρασκήνιο είναι έντονο στη Χαριλάου Τρικούπη και σε σχέση με την φερόμενη τοποθέτηση του Γιάννη Μανιάτη ως επικεφαλής της τριάδας των ευρωβουλευτών και όχι του Νίκου Παπανδρέου που ήρθε πρώτος σε ψήφους, αλλά και όσον αφορά τον Ανδρέα Σπυρόπουλο και το μέλλον του στη θέση του γραμματέα.

Με μικρότερη ένταση, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν οι επιτελείς της Κουμουνδούρου την κινητικότητα που υπάρχει στο κόμμα. Η εσωκομματική αντιπολίτευση μετά από αρκετούς μήνες σιγής αρχίζει να γίνεται ενεργή. Ο Διονύσης Τεμπονέρας έχει ανοίξει μέτωπο με τον Στέφανο Κασσελάκη με τους δυο να ανταλλάσσουν πυρά μέσω συνεντεύξεων, ενώ οι Γιάννης Ραγκούσης και Θανάσης Θεοχαρόπουλος ζητούν να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει στις διαδικασίες για την ανασύνταξη του χώρου της κεντροαριστεράς και τη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Η πρόταση θα συζητηθεί πιθανότατα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 30 Ιουνίου. Τα δυο στελέχη πραγματοποιούν συνεχείς επαφές και ουσιαστικά το μήνυμα που στέλνουν προς τον πρόεδρο είναι πως δεν δείχνει να έχει τη δυναμική για να μπορεί να νικήσει μόνος του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM έκανε κοινοβουλευτικό άνοιγμα στο «πράσινο στρατόπεδο» . Κάνει ελιγμούς προκειμένου να δείξει πως δεν λέει όχι στις συνεργασίες; Αποκλείει, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι ο βασικός κορμός στην κεντροαριστερά. Θα έχει ενδιαφέρον η σημερινή του τοποθέτηση στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στη Διεθνή Διάσκεψη της Δευτέρας και την πρώτη μετεκλογική εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

