ΗΠΑ- Ουκρανία: Υπεγράφη η συμφωνία για την ασφάλεια

«Σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική ημέρα», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφερόμενος στη διμερή συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, η οποία υπεγράφη σήμερα στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στην Ιταλία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε θερμά τον Τζο Μπάιντεν για τη συμφωνία, την οποία περιέγραψε ως τη «σημαντικότερη» που έχει επιτευχθεί για την Ουκρανία μετά την ανεξαρτησία της χώρας του το 1991.

Μπάιντεν: Μήνυμα στον Πούτιν ότι «δεν κάνουμε πίσω»

Η συμφωνία που επήλθε στη σύνοδο κορυφής της G7 για την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την ενίσχυση της Ουκρανίας, δείχνει στον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «δεν κάνουμε πίσω», υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Το σχέδιο αυτό και η διμερής συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου «δείχνουν στον Πούτιν ότι δεν θα μας φθείρει, ότι δεν μπορεί να μας διχάσει», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον ουκρανό ομόλογό του.

Διαβεβαιώσεις από το Πεκίνο ισχυρίζεται πως έλαβε ο Ζελένσκι

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Κίνα δεν σκοπεύει να πουλήσει όπλα στη Ρωσία, ισχυρίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι, έλαβε αυτήν τη διαβεβαίωση στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ, χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε έγινε αυτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

