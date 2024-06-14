Τη νέα Μονάδα Παιδικής Προστασίας στην Αττική, με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, εγκαινίασε η Κιβωτός του Κόσμου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, χορηγών και φιλοξενούμενων παιδιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κιβωτός του Κόσμου είναι ο πρώτος οργανισμός πανελλαδικά, που αδειοδοτείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την Παιδική Προστασία, όπως θεσπίστηκε τον Μάιο 2022.

Η συγκεκριμένη Μονάδα αποτελεί το έβδομο Σπίτι Φιλοξενίας της Κιβωτού του Κόσμου στην επικράτεια. Φιλοξενεί 8 εφήβους ηλικίας 13-18 ετών σε έναν πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο χώρο, που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού του Κόσμου, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, δήλωσε: «Η σύννομη λειτουργία της Κιβωτού του Κόσμου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα μας. Τα εγκαίνια της νέας Μονάδας Παιδικής Προστασίας στην Αθήνα και η πανελλαδική πρωτιά στην αδειοδότηση της είναι ένα σημαντικό επίτευγμα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Συγχαρητήρια στην προσωρινή διοίκηση της Κιβωτού του Κόσμου, και ιδιαιτέρως στην Πρόεδρο Αλεξάνδρα Μαρτίνου, γιατί καταφέρατε και δημιουργήσατε την πρώτη δομή Παιδικής Προστασίας προσανατολισμένη στο να εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών, τόσο ως προς τις υλικοτεχνικές προδιαγραφές, όσο και ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, με επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς και φροντιστές.»

Η Κιβωτός του Κόσμου έχει αδειοδοτήσει συνολικά 3 Μονάδες Παιδικής Προστασίας στην Αθήνα, τον Βόλο, και την Καλαμάτα.

Πηγή: skai.gr

