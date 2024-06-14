Στη Βουλή φέρνει ο Κωστής Χατζηδάκης το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Στη Βουλή φέρνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία. Ειδικότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, προτείνει να πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, μια αναλυτική συζήτηση επί των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και την Οικονομία, καθώς και των συνεπειών που αυτές έχουν στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει ότι η συζήτηση που προτείνει θα είναι μια ευκαιρία να γίνει μια δημόσια αξιολόγηση των προτάσεων αυτών και από εκπροσώπους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος.

Αναλυτικότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης στην επιστολή του αναφέρει:

«Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε

Το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε δυο νομοθετικές προτάσεις για την ακρίβεια και την Οικονομία και παράλληλα τόσο η ηγεσία του όσο και τα στελέχη του αναφέρθηκαν σε σειρά προτάσεων με σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, μια αναλυτική συζήτηση επί των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και των συνεπειών που αυτές έχουν στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Θα είναι μια ευκαιρία να γίνει μια δημόσια αξιολόγηση των προτάσεων αυτών και από εκπροσώπους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος.

Η συζήτηση αυτή προτείνουμε να έχει την μορφή του απευθείας διαλόγου των εκπροσώπων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Προέδρου, όπως και των αρμόδιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και των υπολοίπων κομμάτων, προκειμένου να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα σχετικά με τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό και τη δημοσιότητα που συνεπάγεται η συνεδρίαση Επιτροπής της Βουλής θα δοθεί η ευκαιρία στον ελληνικό λαό να ενημερωθεί αδιαμεσολάβητα για το πραγματικό κόστος των μέτρων που προτείνει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κασσελάκης».

