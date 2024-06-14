Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας στην οποία μετέβη η ανακρίτρια Πύργου προκειμένου να απολογηθεί ο 37χρονος που δολοφόνησε την 11χρονη ανιψιά του.

Συγγενείς που βρίσκονται στο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις δεν τις αφήνουν να προσεγγίσουν το κτίριο.

Εξωτερικά του κτιρίου, αλλά και στους γύρω δρόμους έχουν παραταχθεί διμοιρίες της ΥΜΕΤ, κλούβες, καθώς και περιπολικά απαγορεύοντας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μη προσέγγιση των συγγενών την ώρα της απολογία του 37χρονου.

Πηγή: skai.gr

