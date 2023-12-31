Δέκα αντάρτες Χούθι σκοτώθηκαν από τα αμερικανικά πυρά που βύθισαν στην Ερυθρά Θάλασσα τα σκάφη τους την ώρα που πραγματοποιούσαν επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι.

«Δέκα Χούθι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίσθηκαν από το αμερικανικό πλήγμα σε πλοία των Χούθι που επιχειρούσαν να σταματήσουν ένα πλοίο στη θάλασσα στα ανοιχτά του Χοντέιντα», δήλωσε μία από τις δύο πηγές.

Οι τραυματίες διασώθηκαν μετά την επίθεση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και άλλα τέσσερα άτομα επέζησαν επίσης, σύμφωνα με τις λιμενικές πηγές, οι οποίες μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας να μην κατονομασθούν.

Ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως βύθισε τρία σκάφη των ανταρτών Χούθι έπειτα από επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της δανικής εταιρείας θαλάσσιων μεταφορών Maersk, η οποία ανέστειλε για 48 ώρες τη διέλευση των πλοίων της από την περιοχή.

Αφού έγιναν στόχοι πυρών των Χούθι, αμερικανικά ελικόπτερα «απάντησαν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας βυθίζοντας τρία από τα τέσσερα μικρά πλοία και σκοτώνοντας τα πληρώματα», σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής δικοίκησης που είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (Centcom), στην οποία διευκρινίζεται επίσης πως ένα τέταρτο πλοίο «διέφυγε από τη ζώνη».

Από την αρχή της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, μετά την αιματηρή επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα στο ισραηλινό έδαφος, οι Χούθι πολλαπλασίασαν τις επίθεσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι «συνδέονται με το Ισραήλ», σε αλληλεγγή προς το παλαιστινιακό έδαφος που βομβαρδίζεται και πολιορκείται από τον ισραηλινό στρατό.

Το Maersk Hangzhou, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης το οποίο ανήκει στη δανική Maersk, ήταν το θύμα της «23ης απόπειρας επίθεσης που έχει πραγματοποιηθεί από τις 19 Οκτωβρίου από τους Χούθι εναντίον διεθνών πλοίων», διευκρίνισε η Centcom.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

