Η γιγάντια δανική εταιρεία θαλάσσιων μεταφορών Maersk ανακοίνωσε σήμερα πως αναστέλλει για 48 ώρες τη διέλευση του στόλου της από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την διπλή επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εναντίον ενός από τα πλοία της.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Hangzhou ανέφερε πως επλήγη από πύραυλο καθώς περνούσε από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και πως στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση από τέσσσερα σκάφη ανταρτών Χούθι, οι οποίοι αποπειράθηκαν να ανέβουν στο πλοίο.

Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς που έχουν πραγματοποιήσει οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στοχοθετούν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για να δείξουν την υποστήριξή τους στην ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς που πολεμά εναντίον του Ισραήλ στη Γάζα.

Ελικόπτερα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισαν τρία από τα τέσσερα μικρά σκάφη που χρησιμοποίησαν οι Χούθι για να επιτεθούν στο Maersk Hangzhou αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ, ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Πρόκειται για το ίδιο πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα επίθεση πάλι από τους Χούθι και ζήτησε βοήθεια από τα αμερικανικά καταδρομικά USS Gravely και USS Laboon τα οποία και ανταποκρίθηκαν άμεσα. Το καταδρομικό USS Gravely του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψε δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea



On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

