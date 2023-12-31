Η «επανένωση» της Κίνας με την Ταϊβάν είναι αναπόφευκτη, δήλωσε σήμερα στην ομιλία του για το νέο Έτος ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ανεβάζοντας τον τόνο σε σχέση με πέρυσι την ώρα που μένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν το νησί αυτό, το οποίο διεκδικεί η Κίνα, εκλέξει νέο ηγέτη.

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στην Ταϊβάν στις 13 Ιανουαρίου. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν «ιερό έδαφός» της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει βία για να την επαναφέρει υπό κινεζικό έλεγχο, αν και ο Σι δεν έκανε καμιά αναφορά σε στρατιωτικές απειλές κατά την ομιλία του, η οποία αναμεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση CCTV.

«Η επανένωση της μητέρας πατρίδας είναι ένα ιστορικό αναπόφευκτο», δήλωσε ο Σι, αν και στην επίσημη αγγλική μετάφραση των σχολίων του, που μεταδόθηκε από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Νέα Κίνα, χρησιμοποιείται μια πιο απλή φράση: «Η Κίνα σίγουρα θα επανενωθεί».

«Οι συμπατριώτες στις δύο πλευρές του Στενού της Ταϊβάν θα πρέπει να συνδέονται από μια κοινή αίσθηση σκοπού και να μοιραστούν τη δόξα της ανανέωσης του κινεζικού έθνους», πρόσθεσε. Στην επίσημη αγγλική μετάφραση αναφέρεται «όλοι οι Κινέζοι» στη θέση του «οι συμπατριώτες».

Στην ομιλία του, ο Σι υπογράμμισε ακόμη πως η κινεζική οικονομία είναι «πιο ανθεκτική και πιο δυναμική από πριν».

Στη διάρκεια του 2023, η οικονομία της χώρας έθεσε υπό έλεγχο την καταιγίδα, τόνισε ο κινέζος πρόεδρος στην ομιλία του αυτή.

Το 2024 η Κίνα «θα σταθεροποιήσει και θα διευρύνει τη θετική τάση της οικονονικής ανάκαμψής» της και «θα επιτύχει σταθερή και μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Σι.

«Πρέπει συνολικά να εμβαθύνουμε τη μεταρρυθμιση και να ανοίξουμε περισσότερο, προωθώντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη, διευρύνοντας την οικονομική ζωτικότητα και κάνοντας μεγαλύτερες προσπάθειες για να προωθήσουμε την εκπαίδευση, να προωθήσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία και να καλλιεργήσουμε ταλέντα», τόνισε ο κινέζος πρόεδρος.

Ο Σι εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μερικών εταιρειών και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν μερικοί άνθρωποι στην απασχόληση και την καθημερινή ζωή τους, καθώς και για τον αντίκτυπο φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες και σεισμοί σε μερικές περιφέρειες.

Η Κίνα θα προωθήσει ανάπτυξη υψηλής ποιότητας και θα εξισορροπήσει την ανάπτυξη και την ασφάλεια με συντονισμένο τρόπο, πρόσθεσε ο Σι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

