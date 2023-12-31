Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα, στην ομιλία του για το Νέο Έτος, πως η χώρα του δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» αφού «υπερασπίσθηκε σθεναρά» τα συμφέροντά της το 2023, αλλά δεν ανέφερε ρητά την Ουκρανία.

«Αποδείξαμε πολλές φορές ότι μπορούμε να εκτελέσουμε τις πιο δύσκολες αποστολές και ότι δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ επειδή καμιά δύναμη δεν μπορεί να μας διχάσει», τόνισε κατά την ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Μολονότι ο Βλαντιμιρ Πούτιν δεν αναφέρθηκε άμεσα στη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία άρχισε πριν από σχεδόν δύο χρόνια, την υπαινίχθηκε επανειλημμένα, αποτίοντας για παράδειγμα φόρο τιμής στους στρατιώτες, «τους ήρωές μας».

Όμως αντίθετα από πέρυσι, όταν ο πρόεδρος είχε εμφανισθεί περιστοιχισμένος από ένστολους στρατιωτικούς, αυτή τη φορά διακήρυξε ότι το έτος 2024 θα είναι έτος της «οικογένειας» και είχε για φόντο το Κρεμλίνο.

Το 2023 «υπερασπισθήκαμε σθεναρά τα εθνικά συμφέροντά μας, την ελευθερία μας και την ασφάλειά μας, τις αξίες μας», δήλωσε σ' αυτή την ομιλία του που μεταδόθηκε πρώτα στη ρωσική Άπω Ανατολή, δεδομένης της διαφοράς ώρας της περιφέρειας αυτής με τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης πως η Ρωσία, η οποία βιώνει «μια ιστορική φάση», θα είναι «ακόμη πιο ισχυρή» την ερχόμενη χρονιά.

Κόλαση στην Ουκρανία μετά το σφυροκόπημα στο Χάρκοβο

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς πως επιτέθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο, ανάμεσα στις οποίες ένα ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν στρατιωτικοί διοικητές και «ξένοι μισθοφόροι», ως απάντηση στα ουκρανικά πλήγματα χθες, Σάββατο, εναντίον του Μπέλγκοροντ.

Αξιωματούχοι στο Χάρκοβο δήλωσαν πως τουλάχιστον έξι πύραυλοι έπληξαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, τραυματίζοντας τουλάχιστον 28 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια κατοικιών, ξενοδοχεία και ιατρικές εγκαταστάσεις, ενώ ακολούθησαν κύματα επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε συγκροτήματα κατοικιών.

Στη ρωσική δήλωση αναφέρεται πως από την επίθεση επλήγησαν το πρώην ξενοδοχείο Kharkiv Palace και το αρχηγείο της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για την περιφέρεια του Χαρκόβου.

My son was wondering what I was looking at so I let him watch this video showing the aftermath of the Russian terrorist attack on Kharkiv.



His reaction: “What's wrong with these Russian psychopaths? I would prefer to say b*tches but I know you won't be happy if I said the ‘b’… pic.twitter.com/FQFVZxDAQz — Natalka (@NatalkaKyiv) December 30, 2023

Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται αξιωματικοί του στρατού και των υπηρεσιών πληροφοριών οι οποίοι εμπλέκονται στην επίθεση της Ουκρανίας στο Μπέλγκοροντ, καθώς και «ξένοι μισθοφόροι και μαχητές» που ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν διαμεθοριακές επιδρομές.

Ο Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ που συνορεύει με τη βόρεια Ουκρανία, δήλωσε πως ο απολογισμός των νεκρών από τη χθεσινή ουκρανική επίθεση με ρουκέτες εναντίον της περιφερειακής πρωτεύουσας αυξήθηκε σε 24.

Σε καταχώρισή του στην πλατφόρμα Telegram ανέφερε πως υπάρχουν επίσης 108 τραυματίες και πως 37 πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από το Κίεβο τις ώρες μετά την επίθεση στο Μπέλγκοροντ και το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις ρωσικές αναφορές από ανεξάρτητες πηγές.

Ο ουκρανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος RBC-Ukraine ανέφερε χθες, επικαλούμενος δηλώσεις ανώνυμων πηγών, πως ουκρανικές δυνάμεις στοχοθέτησαν στρατιωτικούς στόχους στο Μπέλγκοροντ σε απάντηση για τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς πόλεων και υποδομών που είχαν πραγματοποιηθεί την προηγουμένη σε όλη την Ουκρανία.

Η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε πως η Ουκρανία εκτόξευσε τους πυραύλους της από την περιφέρεια του Χαρκόβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

