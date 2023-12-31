Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε κατά τη σημερινή ανταλλαγή ευχών με το ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως οι σχέσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και τη Μόσχα ενισχύθηκαν το 2023.

Αναφερόμενος στη χρονιά που πέρασε, ο κινέζος πρόεδρος εκτίμησε πως «οι υλικές βάσεις και οι βάσεις που έχει στην κοινή γνώμη η σχέση μας έχουν γίνει ισχυρότερες», μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Μπροστά σε αλλαγές πρωτοφανείς σε έναν αιώνα και σε μια ταραχώδη περιφερειακή και διεθνή κατάσταση, οι σχέσεις Κίνας - Ρωσίας διατήρησαν μια υγιή και σταθερή ανάπτυξη και προχώρησαν με σταθερό τρόπο προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Σι.

«Υπό την κοινή ηγεσία μας, η αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο μέρη εμβαθύνθηκε, ο στρατηγικός συντονισμός μας ενισχύθηκε και η αμοιβαία επωφελής συνεργασία συνέχισε να παράγει νέα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ο όγκος των διμερών εμπορικών ανταλλαγών ξεπέρασε τα 200 δισεκ. δολάρια, υπερβαίνοντας τους στόχους, υπογράμμισε ακόμη.

Η Κίνα, σημείωσε επίσης, ανυπομονεί να γιορτάσει το 2024 την 75η επέτειο της εγκαθίδρυσης διμερών σχέσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.