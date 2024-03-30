Επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη - Ένας 13χρονος Παλαιστίνιος νεκρός

'Ενας 13χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί κι ένα άλλο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην Καμπατίγια στα βόρεια της Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσαν νοσοκομειακοί γιατροί στη γειτονική πόλη Τζενίν.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Καμπατίγια, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων νοτίως της Τζενίν, είπαν ότι ισραηλινοί στρατιώτες επέδραμαν στην πόλη τοποθετώντας ελεύθερους σκοπευτές στις ταράτσες και κάνοντας εφόδους σε σπίτια. Συνέλαβαν έναν άνδρα και τον γιό του.

Οι ίδιες πηγές είπαν ότι ένοπλοι Παλαιστίνιοι αντάλλαξαν πυρά με τους ισραηλινούς στρατιώτες.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες από τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) σχετικά με το περιστατικό στην περιοχή της Τζενίν, η οποία θεωρείται θερμό σημείο για την ένοπλη παλαιστινιακή δράση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.