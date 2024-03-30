Σοκ στη Βραζιλία: Γνωστή influencer και αρσιβαρίστρια εντοπίστηκε νεκρή

Η αστυνομία της Βραζιλίας διεξάγει έρευνες για τον θάνατο μιας πρωταθλήτριας του powerlifting και ιδιαιτέρως γνωστής influencer, η οποία βρέθηκε νεκρή το κρεβάτι του σπιτιού της στο Aqua Claras.

Η Rhayara Morais, 34 ετών, βρέθηκε νεκρή όταν μια φίλη της, που δεν μπορούσε να την εντοπίσει, επικοινώνησε με τις αρχές.

Θεωρείται πως ήταν νεκρή για πάνω από έξι μέρες όταν πια εντοπίστηκε η σορός της, την Τετάρτη.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τα αίτια του θανάτου κι αν ειδικότερα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Υπήρξαν εικασίες ότι πέθανε από ξαφνική ασθένεια.

Τα αποτελέσματα της αυτοψίας, που αναμενόταν να γίνει χθες, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Είχε περισσότερους από μισό εκατομμύριο θαυμαστές στο TikTok και σχεδόν 150.000 followers στο Instagram.

Κέρδισε έναν περιφερειακό τίτλο στην άρση βαρών αφού ξεκίνησε το άθλημα πριν από περίπου δύο χρόνια.

Η Morais, πρώην ποδοσφαιρίστρια και φοιτήτρια νομικής, έδειχνε το εξαιρετικά γυμνασμένο σώμα της στα social media, όπου περιέγραφε τον εαυτό της ως ψηφιακή δημιουργό και «Πρωταθλήτρια Powerlifting της Βραζιλίας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.