Αναχώρησε από το λιμάνι της Λάρνακας το δεύτερο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Αναχώρησε από το λιμάνι της Λάρνακας της Κύπρου το Σάββατο το δεύτερο πλοίο, το οποίο μεταφέρει σχεδόν 400 τόνους τροφίμων στη Γάζα.

Φορτηγό πλοίο, το οποίο είναι ήδη αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι και μεταφέρει επισιτιστική βοήθεια συνδέθηκε με ένα σωστικό πλοίο και μια πλωτή αποβάθρα που επίσης μεταφέρουν βοήθεια και που ήταν ήδη ελλιμενισμένα, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα. Τη βοήθεια θα ρυμουλκεί το σωστικό πλοίο.

Το πλοίο Jennifer, μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, στο πλαίσιο του σχεδίου «Αμάλθεια».

Το ταξίδι του Jennifer θα διαρκέσει περίπου τρεις ημέρες, καθώς μεταφέρει και την πλατφόρμα την οποία είχε μεταφέρει και το πλοίο Open Arms μαζί του στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

