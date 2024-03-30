Αίσιο τέλος είχε η ομηρία στο κλαμπ Petticoat στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας.

Το θρίλερ έληξε με τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος φορούσε μπαλακλάβα βγαίνοντας από το κλαμπ.

BREAKING: Man who took multiple people hostage in a bar in Ede, Netherlands has been taken into custody after a lengthy standoff with police



pic.twitter.com/KmpK1kzmgE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 30, 2024

«Ο τελευταίος όμηρος μόλις αφέθηκε ελεύθερος. Ένα άτομο συνελήφθη» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας. «Δεν μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες αυτήν τη στιγμή».

Δημοσιογράφοι στο σημείο είπαν ότι άνδρας βγήκε από το κλαμπ με τα χέρια στον αέρα, στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε σε περιπολικό.

Ειδικές αστυνομικές μονάδες είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, στο κέντρο της πόλης Έντε, για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση ομηρίας, ανέφερε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο νωρίτερα η αστυνομία της Ολλανδίας είχε ανακοινώσει ότι αφέθηκαν ελεύθεροι τρεις όμηροι.

#BREAKING #Netherlands JUST IN: Three hostages held in a café in Ede, Netherlands, have been released, but the incident is not over, police say. pic.twitter.com/ugOjWR1Eqt — The National Independent (@NationalIndNews) March 30, 2024

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και έχει ζητήσει από τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο.

Η εφημερίδα de Telegraaf επικαλέστηκε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης έχει όπλα και εκρηκτικά.

Update Ede: We merken dat er veel vragen zijn over de aanleiding. Op dit moment is er geen indicatie voor een terroristisch motief. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ομηρεία έχει τρομοκρατικό κίνητρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ολλανδική αστυνομία.

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα το καφέ λέγεται Petticoat και προσελκύει κυρίως νέους.

Καθώς δεν είχε ανοίξει ακόμη σήμερα το πρωί για τους πελάτες, εικάζεται ότι όμηροι ήταν εργαζόμενοι στο καφέ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούσαν ότι ο αριθμός των ομήρων είναι συνολικά 4 ή 5 άτομα.

Πηγή: skai.gr

