Τέλος η ομηρία στην Ολλανδία: Σώοι οι όμηροι, συνελήφθη ο δράστης - Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Νωρίτερα είχαν αφεθεί ελεύθεροι τρεις όμηροι - Η αστυνομία δεν αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό

Εντε

Αίσιο τέλος είχε η ομηρία στο κλαμπ Petticoat στην πόλη Έντε της ανατολικής Ολλανδίας.

Το θρίλερ έληξε με τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος φορούσε μπαλακλάβα βγαίνοντας από το κλαμπ.

«Ο τελευταίος όμηρος μόλις αφέθηκε ελεύθερος. Ένα άτομο συνελήφθη» αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας. «Δεν μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες αυτήν τη στιγμή».

Δημοσιογράφοι στο σημείο είπαν ότι άνδρας βγήκε από το κλαμπ με τα χέρια στον αέρα, στη συνέχεια συνελήφθη και οδηγήθηκε σε περιπολικό.

Ειδικές αστυνομικές μονάδες είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, στο κέντρο της πόλης Έντε, για να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση ομηρίας, ανέφερε η αστυνομία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο νωρίτερα η αστυνομία της Ολλανδίας είχε ανακοινώσει ότι αφέθηκαν ελεύθεροι τρεις όμηροι.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση 150 κατοικιών στην περιοχή και έχει ζητήσει από τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο σημείο.

Η εφημερίδα de Telegraaf επικαλέστηκε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο δράστης έχει όπλα και εκρηκτικά.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ομηρεία έχει τρομοκρατικό κίνητρο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ολλανδική αστυνομία.

ede

Σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα το καφέ λέγεται Petticoat και προσελκύει κυρίως νέους.

Καθώς δεν είχε ανοίξει ακόμη σήμερα το πρωί για τους πελάτες, εικάζεται ότι όμηροι ήταν εργαζόμενοι στο καφέ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούσαν ότι ο αριθμός των ομήρων είναι συνολικά 4 ή 5 άτομα. 

