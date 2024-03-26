Ισραήλ: Οι Αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός ομήρου, του οποίου η σορός παραμένει στη Γάζα

Ένωση οικογενειών ομήρων ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας Ισραηλινός όμηρος που απήχθη από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, σκοτώθηκε.

Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του Ουριέλ Μπαρούχ, του οποίου η σορός παραμένει στη Γάζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δεν διευκρινίζει ούτε την ημερομηνία ούτε τις συνθήκες του θανάτου του.

"Το Φόρουμ Τίκβα των οικογενειών ομήρων πενθεί μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Ουριέλ Μπαρούχ", γράφει η ένωση.

Ο 35χρονος Ουριέλ Μπαρούχ, πατέρας δύο παιδιών, είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου 364 άνθρωποι σφαγιάστηκαν στις 7 Οκτωβρίου από κομάντος της Χαμάς.

"Ο Ουριέλ ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος και αγαπητός από όλους... θα θυμόμαστε το χαμόγελό του και την αγάπη του για τους συνανθρώπους του", αναφέρει η οικογένειά του, την οποία επικαλείται η ανακοίνωση αυτή.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είχε αρπάξει περισσότερους από 250 ομήρους σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο ισραηλινό έδαφος. Σχεδόν 100 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου. Σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών αρχών, 130 απαχθέντες παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 34 πιστεύεται όμως ότι δεν είναι πλέον στη ζωή.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου οδήγησε στον θάνατο περισσότερους από 1.160 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων ισραηλινών στοιχείων.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση, η οποία μετρά ήδη πάνω από 32.000 νεκρούς στη Γάζα, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ήταν άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

