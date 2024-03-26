Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες "θα συνεχίσουν" τις ρίψεις της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, καθώς η Χαμάς ζητεί να σταματήσουν οι επιχειρήσεις αυτές μετά τους πνιγμούς Παλαιστινίων στην προσπάθειά τους να συλλέξουν ανθρωπιστική βοήθεια από τη θάλασσα ή το επανειλημμένο θανατηφόρο ποδοπάτημα για να φθάσουν στη βοήθεια αυτή.

"Οι ρίψεις με αλεξίπτωτο της βοήθειας είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που χρησιμοποιούμε για να παραδίδουμε τη βοήθεια που τόσο απεγνωσμένα χρειάζονται οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε", καθώς παράλληλα "εργαζόμαστε αδιάκοπα για να αυξήσουμε την άφιξη της ανθρωπιστικής βοήθειας από την ξηρά", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ο Λευκός Οίκος εργάζεται επίσης για τη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου ώστε να αυξηθεί η είσοδος της βοήθειας, υπενθύμισε.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε σήμερα ότι 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 12 από πνιγμό στην προσπάθειά τους να περισυλλέξουν τρόφιμα που ερρίφθησαν από αέρος στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο έδαφος, όπου παραμονεύει ο λιμός.

"Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: η Χαμάς ήταν αυτή που άρχισε τον πόλεμο και που αρνήθηκε να δεχτεί μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, η οποία θα καθιστούσε δυνατή την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας", επισήμανε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

