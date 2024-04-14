«Η στρατιωτική επιχείρηση που διεξήχθη από το Ιράν εναντίον της Σιωνιστικής οντότητας είναι ένα φυσικό δικαίωμα και μια οφειλόμενη απάντηση στο έγκλημα της στόχευσης του προξενείου στη Δαμασκό», ανέφερε η παλαιστινιακή ομάδα σε ανάρτησή της στο Telegram.

Η Χαμάς επισήμανε επίσης ότι η επίθεση επιβεβαίωσε «το φυσικό δικαίωμα» των χωρών και των λαών της περιοχής να αμυνθούν «εν όψει των σιωνιστικών επιθέσεων», αναφερόμενη στο Ισραήλ.

«Καλούμε το αραβικό και ισλαμικό έθνος μας, τους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου και τις δυνάμεις της αντίστασης στην περιοχή να συνεχίσουν την υποστήριξή τους στον κατακλυσμό του Αλ Άκσα», πρόσθεσε η οργάνωση, αναφερόμενη στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

