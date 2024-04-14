Κρίση στη Μέση Ανατολή: Και τώρα τι;

Ολοκληρωτικός πόλεμος ή όχι στη Μέση Ανατολή; Η επίθεση του Ιράν ήταν πολύ πιο σφοδρή από ό,τι θα περίμενε κανείς. Εξαπέλυσε ένα χωρίς προηγούμενο και εξαιρετικά επικίνδυνο χτύπημα στο Ισραήλ.

Το ερώτημα που πλανάται, όχι μόνο σήμερα, αλλά εδώ και έξι μήνες, είναι “και τώρα, τι;” Την απάντηση επιχειρεί να δώσει ο Mark Stone με ανάλυσή του στο Sky News.

Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ είναι άνευ προηγούμενου. Μια περιοχή που ήδη ταλανίζεται από τις επιθέσεις της Χαμάς και τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα βρίσκεται ξανά στο μάτι του κυκλώνα.

Η αμερικανική ηγεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμη πρόκληση. Αυτή τη φορά, όμως, η δοκιμασία για τον Μπάιντεν είναι ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή όχι. Πρόκειται για το σενάριο το οποίο φοβόταν περισσότερο ο κόσμος από τις 7 Οκτωβρίου.

Αναμφισβήτητα, αυτή η στιγμή, τώρα, είναι μακράν η πιο επικίνδυνη έως σήμερα.

Η άμεση επίθεση του Ιράν, από ιρανικό έδαφος, εναντίον του Ισραήλ είναι κόκκινη γραμμή για το Τελ Αβίβ.

Αυτό που πυροδότησε την αντίδραση του Ιράν ήταν μια επίσης πρωτοφανής κίνηση, που και αυτή πέρασε την κόκκινη γραμμή, όταν την 1η Απριλίου πύραυλος χτύπησε το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους.

Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Και τώρα βλέπουμε πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Επίσης, εξηγεί τα βλοσυρά βλέμματα του Αμερικανού προέδρου και των αξιωματούχων του κατά τη διάρκεια της νυχτερινής σύσκεψης στον Λευκό Οίκο.

Αν και τα περισσότερα από τα drones και τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν μαζικές απώλειες, οι Ισραηλινοί θα αισθανθούν βαθιά ευάλωτοι και η κυβέρνηση ενδέχεται να νιώσει πως είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε αντίποινα.

Η δημιουργία εντυπώσεων και η αποκατάσταση του “φοβήτρου” μετράνε πολύ στη Μέση Ανατολή. Αυτό ακριβώς ένιωσε και το Ιράν, μετά το χτύπημα στο προξενείο στη Δαμασκό. Είναι επίσης και ο λόγος που το Ισραήλ μπορεί να μην μπορέσει να αγνοήσει το κύμα drones και πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν. Ποτέ στην ιστορία του το Ισραήλ δεν έχει αντιμετωπίσει εναέρια επίθεση τέτοιου μεγέθους.

Ο Λευκός Οίκος προφανώς όλα αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά. Αλλά κι εμείς γνωρίζουμε ότι οι αμερικανο-ισραηλινές έχουν υποστεί πλήγμα λόγω της Γάζας. Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος Μπάιντεν καλείται τώρα να ισορροπήσει τη δράση και την αντίδραση ενός έθνους, με τις συνέπειες ενός ολοκληρωτικού περιφερειακού πολέμου.

Η βία στη Δυτική Όχθη, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ από το νότιο Λίβανο και η συνεχιζόμενη καταστροφή στη Γάζα κινδυνεύουν να επιδεινώσουν το χάος.



