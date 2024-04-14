O εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, Ντάνιελ Χαγκάρι σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην ισραηλινή επίθεση επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι κρουζ που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο και η πλειοψηφία των 120 βαλλιστικών πυραύλων.

Επιβεβαίωσε επίσης, ότι υπήρξε άμεσο χτύπημα στην αεροπορική βάση Nevatim από βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά επισήμανε ότι προκάλεσε μόνο «μικρές ζημιές στην υποδομή» και η βάση παραμένει πλήρως επιχειρησιακή, ενώ πρόσθεσε ότι ένα νεαρό κορίτσι τραυματίστηκε κατά την επίθεση και νοσηλεύεται στην εντατική στο νοσοκομείο λόγω τραυματισμών από σκάγια. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες αναφορές για μεγάλες ζημιές ή τραυματισμούς.

«Βαλλιστικοί πύραυλοι, μόνο ένας μικρός αριθμός ... μονοψήφιοι ... έπεσαν στη βάση και γύρο από αυτήν», είπε κατά την πρωινή ενημέρωση. «Ένα άμεσο χτύπημα με μικρές ζημιές που δεν επηρεάζει τη λειτουργία της βάσης»

Ο ίδιος περιέγραψε τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων ως «παράγοντα κλιμάκωσης». Ερωτηθείς για τις επιλογές του Ισραήλ και αν θα απαντήσει είπε ότι το Ισραήλ έχει σχέδια και εξετάζει τις επιλογές του.

«Έχουμε σχέδια, η κατάσταση είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αξιολογούμε την κατάσταση, δείχνουμε στο υπουργικό συμβούλιο τα σχέδια και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την άμυνα του Ισραήλ».

«Θέλω να μου δείξετε μια άλλη χώρα που αντιμετωπίζει πάνω από 110 βαλλιστικούς πυραύλους και τα drones», είπε. «Νομίζω ότι το Ιράν ήθελε να πάρει αποτελέσματα και δεν είχε αποτελέσματα. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι είναι ένας παράγοντας κλιμάκωσης. Και όταν χρησιμοποίησαν αυτούς τους αριθμούς ήθελαν πιο σημαντικά αποτελέσματα από αυτό που συνέβη».

«Η Γαλλία βοήθησε στην άμυνα του Ισραήλ»

Παράλληλα, δήλωσε σήμερα ότι η Γαλλία ήταν μεταξύ των χωρών που ενεπλάκησαν στην άμυνα του Ισραήλ κατά της επίθεσης που δέχθηκε από το Ιράν τη νύχτα.

«Η Γαλλία διαθέτει τεχνολογία, αεροσκάφη, ραντάρ -και γνωρίζω ότι είχαν εμπλοκή στις περιπολίες του εναέριου χώρου», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακριβείς λεπτομέρειες για το αν γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν κάποιους από τους πυραύλους που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

