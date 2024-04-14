Η ιρανική επίθεση δεν στάθηκε εμπόδιο για το Ισραήλ το οποίο συνεχίζει να σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια σειρά από κατοικήσιμα κτίρια καταστράφηκαν στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, όπου υπήρξαν θύματα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο al-Awda και al-Aqsa για ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο βόρειο τμήμα του προσφυγικού καταυλισμού Νουσεϊράτ, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων. Ανέφεραν επίσης, σύμφωνα με το Al Al Jazeera ότι το Ισραήλ κατεδαφίζει σπίτια και καταστρέφει γεωργική γη, κάτι που θα μπορούσε να είναι σημάδι, σύμφωνα με ειδικούς, ότι το Ισραήλ επεκτείνει τον διάδρομο που δημιούργησε πρόσφατα χωρίζοντας το βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Πηγή: skai.gr

