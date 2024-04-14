Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Οι κυριότερες αντιδράσεις

Η άνευ προηγουμένου επίθεση την οποία εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, για την οποία συγκλήθηκε και αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα εντός της ημέρας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πυροδότησε την έντονη καταδίκη πολλών ηγετών και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

Ακολουθούν οι κυριότερες αντιδράσεις.

ΗΠΑ

«Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια του Ισραήλ μπροστά στις απειλές του Ιράν και των ενεργούμενών του στην περιοχή είναι ακλόνητη», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μέσω X, αναρτώντας φωτογραφικό στιγμιότυπο της έκτακτης συνεδρίασης της ομάδας του για ζητήματα εθνικής ασφαλείας η οποία συγκλήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν πως αμερικανικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στην περιοχή κατέρριψαν «δεκάδες» drones που είχαν εξαπολυθεί από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε «σθεναρά» τη «σοβαρή κλιμάκωση» που αποτελεί η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και κάλεσε «να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες αυτές».

Πρόσθεσε πως είναι «βαθιά ανήσυχος για τον πολύ πραγματικό κίνδυνο καταστροφικής κλιμάκωσης σε περιφερειακή κλίμακα», σημειώνοντας πως «καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείζονες στρατιωτικές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή».

Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Εξωτερικών του σουνιτικού βασιλείου απηύθυνε έκκληση σε «όλα τα μέρη να δείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν την περιοχή και τους λαούς της από τους κινδύνους του πολέμου».

Εκφράζοντας την «ανησυχία» του Ριάντ για την «κλιμάκωση», κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «αναλάβει τις ευθύνες του για την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Αίγυπτος

Η διπλωματία του Καΐρου κάλεσε να επιδειχθεί «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση», προσθέτοντας πως «βρίσκεται σε άμεση επαφή με όλα τα μέρη» προκειμένου να «περιοριστεί η κατάσταση», προειδοποιώντας εναντίον του «κινδύνου εξάπλωσης της σύρραξης στην περιοχή».

Βρετανία

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ καταδίκασε « με τον πλέον έντονο τρόπο την απερίσκεπτη επίθεση του ιρανικού καθεστώτος εναντίον του Ισραήλ», διαβεβαιώνοντας πως «το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να προασπίζει την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Στο πλευρό των συμμάχων μας, εργαζόμαστε κατεπειγόντως για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση για να αποτρέψουμε κλιμάκωση. Κανείς δεν θέλει να δει νέα αιματοχυσία», πρόσθεσε ο κ. Σούνακ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου πως ανέπτυξε βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη για να συμβάλουν στην αναχαίτιση της ιρανικής επίθεσης «αν ήταν απαραίτητο».

ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ» τόνισε μέσω X ο ύπατος εκπρόσωπος της Τζουζέπ Μπορέλ, βλέποντας στην ενέργεια αυτή «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια».

Γαλλία

Το Παρίσι καταδικάζει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, που ανεβάζει σε νέο επίπεδο «τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες» της Τεχεράνης, ήταν η αντίδραση μέσω X του γάλλου υπουργού Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ.

Αποφασίζοντας να προχωρήσει σε αυτή την «ενέργεια άνευ προηγουμένου» η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας «αναλαμβάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης», σημείωσε προσθέτοντας πως η Γαλλία «επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στην ασφάλεια του Ισραήλ και το διαβεβαιώνει για την αλληλεγγύη της».

Γερμανία

«Η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε απόψε το Ιράν εναντίον ισραηλινού εδάφους είναι ανεύθυνη και αδικαιολόγητη», έκρινε μέσω X ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη διακινδυνεύει «ανάφλεξη» της περιοχής. «Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και θα συζητήσουμε τα περαιτέρω με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο κ. Σολτς.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο την επίθεση, η οποία μπορεί να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή στο χάος,», πλειοδότησε η υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ. Το Ιράν και οι σύμμαχοί του πρέπει να σταματήσουν «αμέσως» την επίθεση αυτή, πρόσθεσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Γερμανίας, εκφράζοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» του Βερολίνου στο Ισραήλ.

Ιταλία

Η Ρώμη παρακολουθεί «με προσοχή και ανησυχία» την κατάσταση, τόνισε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. «Συνομίλησα με την πρόεδρο του (υπουργικού) συμβουλίου (σ.σ. την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι ) και τον υπουργό Άμυνας (Γκουίντο Κροσέτο)» και η ιταλική κυβέρνηση «είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Καναδάς

«Ο Καναδάς καταδικάζει απερίφραστα» τις ιρανικές επιθέσεις, υπογράμμισε σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη» του στο Ισραήλ. Η επίθεση, έκρινε, καταδεικνύει «για άλλη μια φορά την περιφρόνηση του Ιράν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

Αργεντινή

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε την «αλληλεγγύη» και τη «δέσμευσή» του υπέρ του Ισραήλ.

Μεξικό

Η μεξικανική διπλωματία εξέφρασε μέσω X την «ανησυχία» της για την επίθεση απευθύνοντας έκκληση να αποφευχθεί «περαιτέρω κλιμάκωση» που θα είχε «απρόβλεπτες συνέπειες» και προκαλούσε «μεγαλύτερη αστάθεια»

Χιλή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Χιλής, ο Αλβέρτο φαν Κλάβερεν, έκανε λόγο μέσω X για την «ανησυχία» του Σαντιάγο μπροστά «στη σοβαρή κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.