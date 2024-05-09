Εντός του Μαΐου αρχίζουν τα δρομολόγια των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), μετά τις επιτυχημένες δοκιμές στα έξι από τα συνολικά 110 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Η «πρεμιέρα» τους έχει προγραμματιστεί να γίνει στις γραμμές 21 (στο δρομολόγιο Εύοσμος - Αριστοτέλους) και 29 (στο δρομολόγιο Πολίχνη - Αριστοτέλους).

Τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι μήκους 12 μέτρων και χωρητικότητας 75 επιβατών. Φορτίζουν σε περίπου τρεις ώρες. Διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και εξαερισμού, καθώς και ανακλινόμενα παράθυρα. Έχουν ράμπα για την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες στη μεσαία θύρα και ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι οικολογικά και μηδενικών εκπομπών ρύπων. Επίσης, είναι αθόρυβα._

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, καθένα από τα έξι λεωφορεία ήταν φορτωμένο με σακιά άμμου, βάρους 2,5 τόνων, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μισογεμάτο όχημα.

Η ολοκλήρωση των δοκιμαστικών έγινε μόλις το κάθε ένα από τα έξι λεωφορεία διήνυσε 5.000 χιλιόμετρα.

Όπως προέκυψε, τα λεωφορεία όχι μόνον πληρούν τις προδιαγραφές, αλλά διαθέτουν υπερδιπλάσια ενεργειακή αυτονομία από την απαιτούμενη. Έτσι, ενώ βάσει του διαγωνισμού θα έπρεπε να μπορούν να πραγματοποιούν με μία φόρτιση διαδρομές μήκους τουλάχιστον 180 χιλιομέτρων, στην πράξη τα λεωφορεία διανύουν άνετα περισσότερα από 300 χιλιόμετρα, επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

Αυτές τις μέρες γίνεται η παραλαβή των ηλεκτρικών λεωφορείων από το ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που διενήργησε τον διαγωνισμό για την προμήθειά τους και θα παραχωρηθούν προς χρήση στον ΟΑΣΘ.

«Τις επόμενες μέρες θα παραλάβουμε και τα 110 λεωφορεία και μέσα στο Μάιο θα αρχίσουμε να τα δρομολογούμε. Μάλιστα, τα πρώτα δρομολόγια προγραμματίστηκε να καλύψουν τον Εύοσμο και την Πολίχνη» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, ενώ ο διευθυντής Ανάπτυξης του Οργανισμού, Χρήστος Χατζηγεωργίου, επισήμανε πως «από τις δοκιμές που έγιναν αποδείχθηκε ότι τα λεωφορεία έχουν υπερδιπλάσια ενεργειακή αυτονομία από την απαιτούμενη. Επομένως μπορούν να δρομολογηθούν σε οποιουδήποτε μήκους γραμμή του ΟΑΣΘ».

Πηγή: skai.gr

