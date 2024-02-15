Πρώην μηχανικός της Meta στην Καλιφόρνια πυροβόλησε τη σύζυγό του, σκότωσε τα 4 ετών δίδυμα αγοράκια του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι τους αξίας 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 37χρονος Anand Sujith Henry φέρεται να σκότωσε τους γιους του και να πυροβόλησε θανάσιμα την 38χρονη σύζυγό του, Alice Benzinger μέσα σε μια μπανιέρα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι με τραύματα από πυροβολισμούς δίπλα σε ένα πιστόλι των 9 χιλιοστών και έναν γεμάτο γεμιστήρα μέσα σε ένα από τα μπάνια του σπιτιού. Οι δύο γιοι τους βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο.

Η αιτία θανάτου των δύο μικρών παιδιών δεν έχει γίνει γνωστή, αλλά πιστεύεται ότι τα άτυχα παιδιά είτε πνίγηκαν, είτε στραγγαλίστηκαν είτε τους χορηγήθηκε θανατηφόρα υπερβολική δόση, επειδή δεν υπήρχαν σημάδια τραυματισμού στα σώματά τους.

H NYP σημειώνει πως η αστυνομία είχε κληθεί και άλλες φορές στο σπίτι του ζευγαριού χωρίς ωστόσο να γνωστοποιεί περισσότερες λεπτομέρειες. Ο 37χρονος είχε κάνει αίτηση διαζυγίου από το 2016 αλλά το ζευγάρι μετακόμισε στο πολυτελές σπίτι το 2020. Γείτονες λένε πως το ζευγάρι έδειχνε φιλικό και φαινόταν μία χαρούμενη οικογένεια.

Πηγή: skai.gr

