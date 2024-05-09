Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον σημερινό αγώνα ποδόσφαιρου μεταξύ Ολυμπιακού και Άστον Βίλα στις 22:00 στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μεταξύ άλλων, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση να μην προσέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι που δεν έχουν εισιτήριο, ενώ ενημερώνει πως οι θύρες θα ανοίξουν στις 19:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ενόψει του ποδοσφαιρικού αγώνα UEFA Europa Conference League, που θα διεξαχθεί σήμερα 9 Μαΐου 2024 και ώρα 22:00 στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ASTON VILLA» και αποσκοπώντας στην ομαλή διεξαγωγή του, στη διευκόλυνση άφιξης και αναχώρησης των θεατών, καθώς και στην αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας τους, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Να μην προσέρχονται στο γήπεδο φίλαθλοι, που δεν διαθέτουν εισιτήριο, ενώ περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις, που θα πραγματοποιούν αυστηρούς προελέγχους.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι θεατές (τόσο οι ενήλικοι όσο και οι συνοδευόμενοι ανήλικοι) να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο και να είναι εφοδιασμένοι με εισιτήριο και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο-πρωτότυπα) για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δίκτυο περιμετρικά του γηπέδου οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να συνεργάζονται με τους εκτελούντες υπηρεσία τροχονόμους.»

