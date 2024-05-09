Kερδισμένη η Nova με το Final Four της EuroLeague

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού στο Final Four της EuroLeague, έχει κάνει τη Nova να χαμογελά, καθώς το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων θα είναι τεράστιο εκείνο το διάστημα (24-26/5). Οι «πράσινοι» και οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν να κατακτήσουν ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους και η Nova θα είναι εκεί, σε ένα ακόμη Final Four, την τελευταία 25ετία προκειμένου να καλύψει με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο τη διοργάνωση.

Στη Νova προετοιμάζονται πυρετωδώς για την κάλυψη και την παραγωγή του Final Four στο Βερολίνο. Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει τον παλμό καθώς και όλη την αγωνιστική δράση από τη γερμανική πόλη, με ζωντανές συνδέσεις, αναλύσεις, σχόλια, και καλεσμένους στα κανάλια Νovasports, το novasports.gr και τους επίσημους λογαριασμούς στα social media.

H Nova κερδίζει το στοίχημα έχοντας <κλειδώσει> έως το 2028 την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την EuroLeague, καθώς η δυναμική παρουσία των δύο ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού θα αποτελέσουν τη βάση για αύξηση της συνδρομητικής βάσης μελλοντικά. Άλλωστε ήδη η Nova ξεπέρασε τους 435.000 συνδρομητές και συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Πηγή: skai.gr

