Περιοδεία στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, σε επίσκεψή του στη Δρόπολη και τους Βουλιαράτες, εξέφρασε τη στήριξη της Αθήνας σε ολόκληρη την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και ζήτησε την ψήφο της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία για τους υποψηφίους του κόμματός του, για τις ευρωεκλογές.

Πρόσθεσε ότι εξοικειώθηκε με τα προβλήματα των μειονοτήτων στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι θα σταθεί κοντά στους κατοίκους της.

«Είμαστε εδώ στη Δρόπολη, δίπλα στην ελληνική εθνική μειονότητα για να εκφράσουμε την άνευ όρων υποστήριξή μας. Για εμάς είναι ένα βαθιά εθνικό ζήτημα και είμαι γιος της μειονότητας και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι Έλληνας εκτός Ελλάδας, εξάλλου εδώ μιλάμε για μια μειονοτική κοινότητα που έχει πολλές ανάγκες για πολιτική στήριξη», είπε ο κ. Κασσελάκης.

Αν και δεν τη συμπεριέλαβε στην ατζέντα της επίσκεψης του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε για τη Χιμάρα:

«Ήθελα να προσθέσω στους συμπατριώτες Έλληνες εδώ στους μειονοτικούς δήμους και στη Χιμάρα ότι δεν θα σας ξεχάσουμε. Η ακρόαση των προβλημάτων και οι περιοδικές επισκέψεις είναι υποχρέωσή μας ως κοινωνία προς εσάς», είπε.

