Στο βήμα του δικαστηρίου επιστρέφει σήμερα, Πέμπτη η Στόρμι Ντάνιελς για να συνεχίσει την κατάθεσή της σχετικά με την εξαγορά της σιωπής της από τον Ντόναλντ Τραμπ με την υπεράσπιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ να προσπαθεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της μαρτυρίας της.

Η δίκη ξεκινά με τους δικηγόρους υπεράσπισης να ανακρίνουν την Ντάνιελς.

Την περασμένη Τρίτη η πρώην πορνοστάρ περιέγραφε λεπτομερώς την γνωριμία της με τον Ντόναλντ Τραμπ, την πρώτη βραδιά που συνευρέθηκαν σεξουαλικά το 2006 αλλά και τα όσα ακολούθησαν.

Ο Τραμπ αρνείται εξαρχής ότι είχαν σεξουαλικές επαφές μαζί της ωστόσο, μια δεκαετία αργότερα, ο τότε δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κοέν, την πλήρωσε αδρά για να μείνει σιωπηλή κατά την προεκλογική εκστρατεία και λίγο πριν διεξαχθούν οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Οι δικηγόροι του Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει την Στόρμι Ντάνιελς «ψεύτρα» και «εκβιάστρια» που προσπαθεί να εξοντώσει τον πρώην πρόεδρο και να αντλήσει χρήματα και φήμη από την ιστορία αυτή.

«Έχω δίκιο ότι μισείς τον Πρόεδρο Τραμπ;» ρώτησε η δικηγόρος υπεράσπισης Susan Necheles την μάρτυρα την περασμένη Τρίτη.

«Ναι», αναγνώρισε εκείνη.

Ο Τραμπ σκούπισε και κούνησε αρκετές φορές το κεφάλι του καθώς η Ντάνιελς περιέγραφε τα όσα βίωσε με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με 34 κατηγορίες για παραποίηση εσωτερικών επιχειρηματικών αρχείων του Οργανισμού Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

