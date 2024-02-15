Αρραβωνιάστηκε ο Αυστραλός πρωθυπουργός ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου ο Αυστραλός πρωθυπουργός Anthony Albanese πήρε την απόφαση και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την επί τέσσερα χρόνια σύντροφό του, Jodie Haydon.

Ειδικότερα, έκανε πρόταση γάμου στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού στην Καμπέρα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με ένα δαχτυλίδι που σχεδίασε ειδικά.

Ο Albanese, 60, και η Haydon, 45, συναντήθηκαν σε ένα επαγγελματικό δείπνο στη Μελβούρνη το 2020 ενώ πρόκειται για τον πρώτο Αυστραλό ηγέτη που αρραβωνιάστηκε ενώ ήταν στην εξουσία.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός μοιράστηκε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια σέλφι, με λεζάντα: «Είπε ναι».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε αυτά τα νέα και ανυπομονούμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μαζί. Είμαστε τόσο τυχεροί που βρήκαμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε αργότερα το ζευγάρι σε κοινή δήλωση.

Συνάδελφοι από όλο το κοινοβούλιο, ο ηγέτης της Νέας Ζηλανδίας Christopher Luxon και η τηλεοπτική σεφ Nigella Lawson είναι μεταξύ εκείνων που έδωσαν συγχαρητήρια στο ζευγάρι.

«Η αγάπη είναι ένα όμορφο πράγμα. Είμαι τόσο χαρούμενος και για τους δύο!» έγραψε η υπουργός Εξωτερικών Penny Wong.

Ο Albanese έχει έναν γιο, τον 23χρονο Nathan Albanese, με την πρώην αντιπρόεδρο της Νέας Νότιας Ουαλίας Carmel Tebbutt, από την οποία χώρισε το 2019 μετά από 19 χρόνια γάμου.

