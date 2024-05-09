Μία από τις συναυλίες που έδωσε η Lady Gaga στο πλαίσιο της περιοδείας της «Chromatica Ball» θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ στις 25 Μαΐου και αμέσως μετά θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα Max.

Η συναυλιακή ταινία γυρίστηκε μπροστά σε ένα κοινό 52.000 ατόμων στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες τον Σεπτέμβριο του 2022 με τη βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ τραγουδίστρια να ερμηνεύει «μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο αγαπημένα τραγούδια της», όπως τα «Bad Romance», «Just Dance», «Poker Face», «Shallow», «Rain On Me» και «Stupid Love».

Τη δημιουργία του αφιερώματος, την παραγωγή και την σκηνοθεσία υπογράφει η ίδια, ενώ εκτελεστικοί παραγωγοί μεταξύ άλλων είναι ο μάνατζέρ της Bobby Campbell και ο επικεφαλής των περιοδειών της Live Nation, Arthur Fogel, αναφέρει το Variety.

«Ξόδεψα αμέτρητες ώρες στο μοντάζ για να ζωντανέψω το όραμά μου για αυτή την ταινία. Είναι το δώρο μου σε εσάς...φτιαγμένη από εμένα μαζί με μερικούς από τους πιο ταλαντούχους, δημιουργικούς ανθρώπους στον κόσμο», έγραψε στην χθεσινή της ανάρτηση της στο Ιnstagram η Lady Gaga, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε μοιραστεί το teaser της ταινίας.

«Η Lady Gaga είναι μία μοναδική καλλιτέχνις που δεν περιορίζεται ποτέ και το "Gaga Chromatica Ball" παρουσιάζει πλήρως την ατελείωτη λίστα των ταλέντων της. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί της για άλλη μια φορά γι' αυτήν την εκπληκτική συναυλιακή ταινία που κόβει την ανάσα», ανέφερε σε δήλωσή της η Nina Rosenstein, εκτελεστική αντιπρόεδρος του τμήματος προγραμμάτων late night & specials του HBO.

Σημειώνεται ότι το teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ΗΒΟ μέσα σε ένα λεπτό καθηλώνει το κοινό με μία εκθαμβωτική Lady Gaga ανάμεσα σε πολύ γρήγορα εντυπωσιακά πλάνα, απίστευτα κοστούμια και μοναδικά εφέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

