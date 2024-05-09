Λογαριασμός
Βλάβη στο πλοίο Thunder - κατέπλευσε στο λιμάνι της Πάρου

Βλάβη στον καταπέλτη παρουσίασε το πλοίο Thunder με 240 επιβάτες 

Βλάβη στον καταπέλτη παρουσίασε το πλοίο Thunder, το οποίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Πάρου.

Το πλοίο, με 240 επιβάτες, εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι του Ηρακλείου για Θήρα - Ιο - Πάρο - Μύκονο - Σύρο και Πειραιά. 

Στο λιμάνι της Πάρου αποβιβάστηκαν 58 επιβάτες, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες να αποκατασταθεί η ζημιά. Θα γίνει επιθεώρηση του πλοίου ώστε να διαπιστωθεί αν η βλάβη μπορεί να επισκευαστεί ή αν θα απαγορευτεί ο απόπλους του πλοίου. 

