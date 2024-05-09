Η έλλειψη καθαρού νερού αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα στην Γάζα καθώς εκατοντάδες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση του BBC Verify.

Παράλληλα, οι ροές μη επεξεργασμένων λυμάτων αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανέφεραν στο BBC ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται κυνικά τις μη στρατιωτικές υποδομές για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Το καθαρό νερό ήταν πάντα περιορισμένο στη Γάζα και η περιοχή βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ένα σύστημα γεωτρήσεων και μονάδων αφαλάτωσης για τον εφοδιασμό του.

Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC οι περισσότερες από τις μισές από αυτές τις ζωτικές εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε τα αντίποινα στη Γάζα. Επίσης, τέσσερις από τις έξι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων - καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη της συσσώρευσης λυμάτων και της εξάπλωσης ασθενειών - έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν καταστραφεί. Τα άλλα δύο έχουν κλείσει λόγω έλλειψης καυσίμων ή άλλων προμηθειών, σύμφωνα με μια υπηρεσία βοήθειας.

Σε μια δορυφορική εικόνα από την Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας, φαίνονται δύο κατεστραμμένες μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Η καταστροφή των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης έχει οδηγήσει σε «καταστροφικές συνέπειες για την υγεία του πληθυσμού», δήλωσε η Δρ Νάταλι Ρόμπερτς, εκτελεστική διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα ποσοστά της ηπατίτιδας Α - που μπορεί να προκληθεί από το μολυσμένο νερό και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τις εγκύους είναι επίσης υψηλά, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση. Υπάρχει μια ιδιαίτερη έξαρση της νόσου στη Ράφα στο νότο, όπου πολλοί κάτοικοι της Γάζας έχουν καταφύγει, είπε ο Δρ Ρόμπερτς, και υπάρχει κίνδυνος χολέρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC Verify από τις 603 εγκαταστάσεις νερού το 53% φάνηκε να έχει υποστεί ζημιές ή να έχει καταστραφεί από τις 7 Οκτωβρίου. Άλλες 43 εγκαταστάσεις βρίσκονταν σε περιοχές που παρουσίασαν κάποια ζημιά ή όπου είχαν αφαιρεθεί οι ηλιακοί συλλέκτες, αλλά δεν είναι σαφές εάν η ίδια η εγκατάσταση νερού είχε υποστεί ζημιά, επομένως δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση. Οι τελευταίες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες ελήφθησαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και η ανάλυση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι της Γάζας έχουν πλέον εκτοπιστεί από τα σπίτια τους και ζουν σε καταυλισμούς με σκηνές, η συσσώρευση λυμάτων στους δρόμους αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη απειλή.

«Οι αντλίες για τα λύματα δε λειτουργούν και οι δρόμοι πλημμυρίζουν [με αυτά]», είπε ο Μοχάμεντ Ατάλα, ο οποίος εργάζεται για το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η σύγκρουση έχει ήδη δυσκολέψει την επισκευή των εγκαταστάσεων ύδρευσης για την υδάτινη αρχή της Γάζας, αλλά ένα χτύπημα σε μια βασική αποθήκη συντήρησης το έχει καταστήσει ακόμα πιο δύσκολο.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι δεν ήταν στόχος η αποθήκη, αλλά ότι τρομοκράτες της Χαμάς που δρούσαν εκεί κοντά χτυπήθηκαν και «είναι πιθανό τμήματα της αποθήκης να υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης».

Η Λέιλα Σαντάτ, πρώην ειδική σύμβουλος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, είπε στο BBC ότι οι εγκαταστάσεις που είναι κρίσιμες για την επιβίωση των αμάχων θα πρέπει να προστατεύονται εκτός εάν ένας στρατιωτικός φορέας έχει συγκεκριμένα στοιχεία που να υποδηλώνουν το αντίθετο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.