Μαρινάκης: Δεν έχει προηγούμενο χυδαιότητας η δήλωση Κασσελάκη γα «υπουργούς που δολοφονούν παιδιά»

«Δεν έχει προηγούμενο χυδαιότητας» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απαντώντας σε ερώτηση για τη δήλωση του κ. Κασσελάκη για «υπουργούς που δολοφονούν παιδιά» σχετικά με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Καταρχάς γιατί αφορά τον εν ενεργεία πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι η εκ των υστέρων προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας, προσβολής της νοημοσύνης των πολιτών κάνει χειρότερο όλο το θέμα. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ελέχθη» ανέφερε.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πορευθούμε στις ευρωεκλογές αλλά και μετά τις ευρωεκλογές σε αυτό το κλίμα τοξικότητας πόλωσης και διχασμού» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασαν την άποψή του ενώ ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τάχθηκε υπέρ.

«Στον ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασσελάκη η τοξικότητα δεν είναι μια συνιστώσα, αλλά κυρίαρχη γραμμή» τόνισε συμπληρώνοντας ότι «όλοι αυτοί που ήρθαν με αυτό τον τρόπο στην εξουσία όχι μόνο δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα αλλά έκαναν το ακριβώς αντίθετο».

Για το ζήτημα της έλευσης στην Ελλάδα του Έντι Ράμα είπε ότι η κυβέρνηση ενημερώθηκε την Τρίτη 7 Μαΐου και ότι δεν έχει ενημερωθεί για τον τόπο, στον οποίο θα γίνει η εκδήλωση.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι δεν είναι διμερές το ζήτημα του Φρέντη Μπελέρη. «Είναι ένα ζήτημα του κράτους δικαίου, του τεκμηρίου αθωότητας και της ανάγκης να υπάρξει μια δίκαιη δίκη» είπε.

«Με την υποψηφιότητά του, δηλαδή με πράξεις και όχι λόγια θέλουμε αυτό να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Τα ζητήματα κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητας είναι κυρίαρχα ζητήματα» ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι η υποψηφιότητα του Φρέντη Μπελέρη συμβολίζει την έμπρακτη στόχευση της κυβέρνησης στην προάσπιση όλων αυτών των δίκαιων αιτημάτων.

«Είναι νόμιμα εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας και δεν μπόρεσε να ορκιστεί εδώ και έναν χρόνο και θέλουμε αυτό να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Η ΝΔ σε επίπεδο ευρωβουλευτών το έχει θέσει και έχει περάσει ομόφωνα ψηφίσματα. Έχει τεθεί και σε Συνόδους Κορυφής» είπε.

Για το δημοσίευμα που αναφέρεται σε φορολογικές εκκρεμότητες του πατέρα του κ. Κασσελάκη είπε «δεν γνωρίζουμε, ούτε θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε».

«Γενικά αυτό που λέμε είναι το αυτονόητο, ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ειδικά όταν προκύπτει ότι υπάρχει η δυνατότατα από το βίο τους. Δεν μπορώ να ξέρω τις λεπτομέρειες, ούτε να υιοθετήσω όσα λέει το δημοσίευμα για ένα πολίτη που είναι στη Δικαιοσύνη. Αυτά θα τα λύσει η Δικαιοσύνη» ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «δε θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούμε να βάλουμε ζητήματα συγγενών πολιτικών προσώπων, πολιτικών μας αντιπάλων στην πολιτική αντιπαράθεση».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τη διαρροή των emails ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ΝΔ δεν έχει καμία εμπλοκή στο ζήτημα. «Δεν υπάρχει κανένα θέμα με την κ. Κεραμέως, η αλήθεια είναι ότι αν περάσει εβδομάδα που να μην ζητήσει την παραίτησή της η αντιπολίτευση θα ανησυχήσουμε ότι κάτι συμβαίνει» είπε. Επίσης, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ αναφέροντας τις δηλώσεις της κ. Λιακούλη και του κ. Μάντζου και σημείωσε «Πριν ολοκληρωθούν τα πορίσματα βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να αυτοαναιρείται από τις διαφορετικές δηλώσεις στελεχών οι οποίες βασίζονται σε αναληθή δημοσιεύματα».

«Από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το είχαμε συνηθίσει αλλά το να ακούμε το ΠΑΣΟΚ πριν δει τα πορίσματα να διατυπώνει κρίσεις και να αποδίδει πολιτικές ευθύνες στην αρμόδια υπουργό μόνο για να κάνει αντιπολίτευση αυτό δεν το περιμέναμε. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

