«Μακροχρόνιος μπαμπούλας» τα Γλυπτά, λέει Βρετανός υφυπουργός - Μύδροι από Guardian

Θανάσης Γκαβός

Ως «ένα από εκείνα τα ζητήματα που είναι ένας μακροχρόνιος μπαμπούλας», χαρακτήρισε τη διαμάχη με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο υφυπουργός Εσωτερικών του Ην. Βασιλείου Τομ Τούγκεντχατ.

Ερωτηθείς από το Sky News αν συμφωνεί με την κατηγορία του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ κατά του Έλληνα ομολόγου του ότι ήθελε να επισκιάσει τη συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ «κάνοντας σόου» για τα Γλυπτά, ο κ. Τούγκεντχατ απάντησε πως «ο κ. Μητσοτάκης ασφαλώς θα κάνει σχόλια σαν αυτά», καθώς έχει τη δική του εγχώρια πολιτική ατζέντα. «Δεν βοηθάει πάντα αυτό», συμπλήρωσε.

Είπε πως σε τέτοιου είδους περιπτώσεις οι ομάδες των πρωθυπουργών περνούν εβδομάδες καθορίζοντας τι θα συζητηθεί. «Αν φτάσει κάποιο σημείο στο οποίο δεν υπάρχει συμφωνία επ' αυτού, η συνάντηση δεν πρόκειται να γίνει», πρόσθεσε.

Απέφυγε πάντως να απαντήσει στην ερώτηση αν θεωρεί σωστή κίνηση την ακύρωση της συνάντησης από τον κ. Σούνακ. «Η δική μου άποψη είναι ότι ο πρωθυπουργός έπρεπε να πάρει μια απόφαση, έχει παρά πολλές αποφάσεις να πάρει και η προτεραιοποίηση είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να κάνει κανείς στο Νούμερο 10», απάντησε ο κ. Τούγκεντχατ.

Εν τω μεταξύ, μύδρους κατά του Ρίσι Σούνακ εξαπολύει με το κύριο άρθρο του ο Guardian, που κάνει λόγο για «άσκοπο διπλωματικό ξέσπασμα».

Μεταξύ άλλων η εφημερίδα κατηγορεί τον Βρετανό πρωθυπουργό για φτωχή στρατηγική κρίση, υπερβολική αντίδραση, παιδαριώδη νεύρα, έλλειψη χάρης.

«Ένας πιο επιδέξιος πολιτικός από τον κ. Σούνακ θα μπορούσε να είχε βρει έναν τρόπο να αρθρώσει δυσαρέσκεια δίχως να διαλύσει τη συνάντηση», αποφαίνεται η βρετανική εφημερίδα.

Συμπληρώνει ότι η αδυναμία να αντιμετωπίσει την κατάσταση με μία διπλωματική επίπληξη προδίδει «πολιτική αδυναμία και ιδιοσυγκρασιακό ελάττωμα», αλλά όπως προσθέτει στη συνέχεια και «εγγενή ευρωσκεπτικιστική προκατάληψη» εκ μέρους του Βρετανού ηγέτη.

