Ρωσία: Στις 14/12 η ετήσια συνέντευξη Τύπου του Πούτιν για τον «απολογισμό της χρονιάς»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραχωρήσει την ετήσια συνέντευξη Τύπου για τον "απολογισμό της χρονίας" στις 14 Δεκεμβρίου και θα δεχθεί ερωτήσεις απευθείας από τους πολίτες για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

"Στις 14 Δεκεμβρίου ο Πούτιν θα κάνει τον απολογισμό της χρονιάς", επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι η συνέντευξη Τύπου και οι ερωτήσεις των πολιτών προς τον πρόεδρο θα μεταδοθούν από τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1999 είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός, δεν έχει ανακοινώσει ακόμη αν θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 2024 για να διεκδικήσει μία ακόμη εξαετή θητεία.

Έξι πηγές δήλωσαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει αποφασίσει να είναι και πάλι υποψήφιος, καθώς πιστεύει ότι πρέπει να ηγηθεί της χώρας στη διάρκεια της πιο επικίνδυνης περιόδου που έχει αντιμετωπίσει εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

